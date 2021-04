Sanner ser endringar til fordel for Noreg i EUs grøne klassifisering

utenriks

Reglane som vart lagde fram onsdag, skal hjelpe bedrifter og investorar med å sjå kva som er berekraftige investeringar og som dermed kan bidra til grøn omstilling.

Basert på det første utkastet frå EU, hadde Noreg komme med innspel om å endre kriteria for vasskraftproduksjon, slik at han blir behandla på same måte som annan fornybar energi.

– Vi har hatt ein god dialog med kommisjonen, og vasskraftkriteria har vorte forbetra på fleire område, skriv Sanner i ein e-post til NTB.

Han er òg svært nøgd med ei endring som er gjord innan karbonfangst og lagring.

– Her var det opphavlege utkastet utydeleg med tanke på om transport av CO2 ved skip var omfatta, og vi er svært fornøgde med endringane i teksten som har vorte lagt fram. Alle transportalternativ for CO2 er no omfatta, også transport ved skip. Dette er viktig for Langskip-prosjektet, skriv statsråden.

Langskip er eit prosjekt for karbonfangst, -transport og -lagring som vart lagt fram av regjeringa i fjor haust. Det inkluderer Northern Lights, eit prosjekt for transport og lagring der flytande CO2 skal fraktast med skip til eit anlegg i Øygarden i Vestland og så blir pumpa ned til eit lager under havbotnen.

Sanner seier regjeringa vil halde fram med å følgje arbeidet til EU med den såkalla taksonomien medan han blir utvikla vidare over tid.

