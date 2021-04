Thunberg deltek i klimahøyring i Kongressen

utenriks

Høyringa er i samband med at den årlege globale miljødagen «Earth Day» blir markert torsdag.

Thunberg deltek på invitasjon frå Ro Khanna, ein demokrat frå California som er engasjert i klimaspørsmål. Høyringa inngår ikkje i president Joe Bidens klimatoppmøte, men klimaløfte frå toppmøtet er venta å bli ei sentral sak.

Thunberg pleier ikkje å vere beskjeden i ordbruken når ho i ulike samanhengar har påpeika at politikarar ofte lovar mykje, men utan å følgje opp.

– Eg veit at de prøver, men ikkje tilstrekkeleg. Dessverre, sa Thunberg då ho som 16-åring talte på eit møte i Senatet i USA i 2019.

Thunberg har vorte ei av dei fremste stemmene i kampen mot klimaendringar etter at ho starta skulestreiken sin for klimaet i 2018. Aktivismen har inspirert unge over heile verda, og skulestreik har vorte ei global aksjonsform. I 2019 vart ho kåra til årets person av nyheitsmagasinet Time.

