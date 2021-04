Tyskland satsar på vaksinetilbod til alle vaksne innan juli

utenriks

Nye anslag over vaksineleveransar gjer at Tyskland kan droppe prioriteringslista og tilby alle borgarar ein koronavaksine i juni, sa helseminister Jens Spahn til Forbundsdagen torsdag.

Spahn seier det er mogleg at dette skjer endå tidlegare, men at det avheng av vaksineleveransane.

Meir makt til regjeringa

Forbundsdagen har denne veka òg vedteke ei omstridd koronalov. Den inneber at regjeringa får moglegheit til å trekkje i nødbremsen og innføre landsomfattande smitterestriksjonar, noko som fører til at dei 16 delstatane i landet mistar makt på dette området.

Lova førte til kraftige protestar då ho vart vedteken i underhuset onsdag. Den går no vidare til signering hos president Frank-Walter Steinmeier.

Trass i strenge restriksjonar, har smittetala i Tyskland lege høgt dei siste seks månadene.

Torsdag melde folkehelseinstituttet Robert Koch om 29.518 nye tilfelle siste døgn, noko som er blant dei høgaste døgntala sidan pandemien starta.

Meir effektiv vaksinasjon

Etter ein laber og sterkt kritisert start på massevaksinasjonen, har tyske styresmakter greidd å få opp farten i april. Torsdag hadde om lag 21,6 prosent av befolkninga fått den første dosen sin, ifølgje offisiell statistikk.

Vaksinasjonen har likevel vorte gjord i samsvar med strenge prioriteringslister, for det meste basert på alder. Denne veka har likevel enkelte delstatar kunngjort at dei vil tilby AstraZeneca-vaksinen til alle som ønskjer det. Regjeringa tilrår han likevel berre til dei over 60 år som følgje av at vaksinen i svært sjeldne tilfelle har ført til blodpropp.

Statsminister Angela Merkel fekk førre veke sjølv den første dosen med AstraZeneca-vaksinen.

(©NPK)