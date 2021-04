Dei baltiske landa utviser fire russiske diplomatar

utenriks

Tsjekkia skulda sist søndag russisk etterretningsteneste for å ha stått bak ein kraftig eksplosjon ved eit tsjekkisk ammunisjonslager i 2014. Sidan har forholdet mellom dei to landa vorte kraftig tilspissa, noko som har gitt seg utslag i utvisingar av både russiske og tsjekkiske diplomatar.

– Avgjerda viser solidariteten vår med vår allierte etter ei farleg hending i Tsjekkia som var utan sidestykke, uttaler Litauens utanriksdepartement fredag.

Landet utviser to russiske diplomatar, medan Latvia og Estland utviser éin kvar.

Russland svarte kort tid etter ved å stemple den latvisk-baserte russiskspråklege nettavisa Meduza som ein «utanlandsk agent».

Også Slovakia har utvist russiske diplomatar i solidaritet med Tsjekkia.

Gjengjelding mot Polen

Polen har òg utvist russiske diplomatar, men det skjedde førre veke, før Tsjekkia kom med skuldinga si. Ifølgje den polske regjeringa var utvisingane ei solidaritetshandling overfor USA.

Fredag svarte Russland på Polens utvisingar ved å utviste fem polske diplomatar. Den polske ambassadøren i Moskva vart samtidig kalla inn på teppet i det russiske utanriksdepartementet for å få beskjeden om at dei fem må forlate landet innan 15. mai.

Biden-administrasjonen har varsla sanksjonar mot Russland for innblanding i det amerikanske presidentvalet i 2020 og for det USA meiner er russisk innblanding i den såkalla Solarwind-hackinga av føderale amerikanske styresmakter. Russland avviser at landet stod bak.

Med same mynt

Tidlegare har Tsjekkia utvist 18 russiske diplomatar, medan Russland har svart med å utvise 20 tsjekkiske.

Torsdag varsla Tsjekkia at dei ser på dei russiske utvisingane som grunnlause og gav beskjed om at mengda tilsette ved den russiske ambassaden i Praha kjem til å bli kraftig redusert.

Landet viste til Wien-konvensjonen og vil at bemanninga ved Russlands ambassade blir nedskalert til same nivå som ved Tsjekkias ambassade i Moskva.

