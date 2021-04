Fem millionar israelarar er fullvaksinerte

utenriks

Samtidig med at vaksinetalet aukar byrjar styresmaktene gradvis å mjuke opp restriksjonane. Dette gjeld særleg for dei som har fått dose nummer to, eller som har vorte friske etter covid-19.

Sidan søndag er det ikkje lenger påbode med munnbind utandørs i Israel.

Talet alvorleg sjuke har sokke dramatisk. Det siste talet viser 160, medan det i slutten av januar var 1.200 alvorleg sjuke.

Israel har ni millionar innbyggjarar, og vaksinasjonsprogrammet vart sett ut i livet 19. desember 2020. Helseminister Yuli Edelstein seier at resultatet så langt kjem etter fantastisk innsats frå helsevesenet og Israels borgarar.

(©NPK)