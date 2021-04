utenriks

I ei melding på nettsida til regjeringa står det at reiser mellom New Zealand og Western Australia er stansa medan dei ventar på meir informasjon frå styresmaktene i den australske delstaten.

Så seint som måndag denne veka vart det opna for karantenefrie reiser mellom dei to landa for første gong på over eitt år.

Det førte til stor glede og lette i begge land.

