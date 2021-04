Vaksinerte Vegas-stripparar kan danse litt tettare

utenriks

Under pandemien vart lysa skrudde av og scena tømt på strippeklubbene i «syndas by», men frå 1. mai kan dei opne igjen. Medan dei generelle reglane er å halde kundane på ein armlengds avstand og vel så det – den lokale «koronameteren» er tre fot eller drygt 90 centimeter – kan nokre dansarar gå nærare.

Kravet for den som vil tettast mogleg på gjestene er at dei kan dokumentere at dei har fått minst éin vaksinedose for minst fjorten dagar sidan eller den vekefaste koronatesten.

Dei som er på jobb, er pålagde å gå med munnbind. Det er òg tilrådd for gjestene på strippeklubbane i Las Vegas.

