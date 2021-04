«Nomadland» vart årets Oscar-vinnar

utenriks

Den 93. Oscar-utdelinga fann i år som i fjor stad i ei ramme prega av koronapandemien, utan publikum til stades.

«Nomadland» var favoritt på førehand etter å ha fått prisen for beste dramafilm under Golden Globe-utdelinga tidlegare i år, der regissør Chloé Zhao òg vart kåra til beste filmregissør, som den andre kvinna nokosinne.

Førre månad vart «Nomadland» den store vinnaren under den britiske Bafta-utdelinga med siger i fire ulike kategoriar – blant dei beste film og beste regi.

Suksessen gjentok seg natt til måndag norsk tid under Oscar-utdelinga i Los Angeles. Der var «Nomadland» nominert til seks prisar. Filmen henta heim tre av dei.

Historisk

«Nomadland» handlar om ei kvinne som etter at ektemannen er død, bestemmer seg for å forlate heimbyen i Nevada til fordel for eit liv som nomade. Handlinga utspelar seg i 2011.

«Nomadland» vart kåra til årets beste film. Zhoe fekk prisen for beste regi, som den andre kvinna i Oscar-historia etter Kathryn Bigelow som gjekk sigrande ut av kategorien beste regi som første kvinne fór «The Hurt Locker» i 2010.

Dei to er dei einaste kvinnelege regissørane som har vunne prisen. Oscar-akademiet har fått kritikk for å stort sett premiere kvite menn i filmbransjen, og har dei siste åra lova å ta grep for å spegle mangfaldet i filmbransjen betre.

Hopkins

Hovudrolla i «Nomadland» blir spelt av Frances McDormand. Ho fekk prisen for beste kvinnelege hovudrolle, noko ho òg gjorde under Bafta-utdelinga førre månad.

Prisen for beste mannlege hovudrolle gjekk til Anthony Hopkins, for innsatsen hans i «The Father».

For Hopkins var dette den første Oscar-prisen sidan han spelte Hannibal Lecter i «Nattsvermeren» i 1992. Etter det har han vore nominert fire gonger utan å vinne.

80 år gamle Hopkins var ikkje til stades under seremonien på søndag i Los Angeles, der Joaquin Phoenix las opp namnet hans.

Dansk

Den danske filmen «Et glass til» fekk Oscar-prisen for beste utanlandske film. Filmen tek utgangspunkt i ein teori om alkoholpromille som er knytt til den norske psykiateren Finn Skårderud, og var storfavoritt.

– Dette er meir enn eg kunne ha sett for meg, bortsett frå at det er det eg alltid har sett for meg. Og her er eg no. Det er fantastisk, sa regissør Thomas Vinterberg i sin takketale.

– Sidan eg var fem har eg skrive talar til dette, sa Vinterberg.

Vinterberg hylla den avdøde dottera si frå scena i Los Angeles. Der fortalde han gråtkjøvd om dottera Ida, som døydde like etter at filminga hadde starta.

– Vi ville lage ein film som feirar livet, og fire dagar ut i filminga skjedde det forferdelege. Ei ulykke på motorvegen reiv dottera mi frå meg. Vi saknar henne og elskar henne, sa Vinterberg før han måtte ta ein pause for å handtere kjenslene.

– To månader før ho døde var ho i Afrika og las manuset til filmen, og glødde av entusiasme. Ho skulle vere i filmen. Og viss nokon trur ho er her på eit vis, kan de sjå henne klappe her saman med oss. Vi laga denne filmen for deg, Ida. Du har vore del av dette mirakelet, sa Vinterberg.

Stille i to veker

Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovudfotograf på filmen. Han har tidlegare fortalt om korleis dødsfallet prega heile produksjonen. Ida Vinterberg vart 19 år.

– Då Ida døydde, heldt vi produksjonen stille i to veker før vi langsamt starta opp igjen. Det er klart det påverka oss alle saman, og eg trur då òg at det påverka korleis filmen vart. Eg trur han vart meir livsbekreftande og meir leiken i forhold til den retninga vi opphavleg var på veg, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikkje så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utruleg viktig å vere saman med alle som jobba på filmen. Eg trur det gav ei stemning av at vi tok meir ansvar og at vi fekk eit sterkt samhald som menneske, ikkje berre som kollegaer, har han sagt.

Sjølve filmen handlar ifølgje regissøren om å vise fram korleis ein kan gi slepp på kontrollen over livet.

– Det er ein film om fire forderva, kvite fulle menn som lærer barn å drikke, sa Vinterberg til latter frå salen i Los Angeles.

Ikkje norsk

Det vart ingen Oscar-pris på den norske filmskaparen Anders Sømme Hammer i kategorien beste kortdokumentarfilm «Do not Split». Den prisen gjekk til den amerikanske filmen «Colette», som følgjer den franske motstandskvinna Colette Marin-Catherine som besøkjer Tyskland for første gong på 74 år.

Hammers dokumentar handlar om at menneskerettane og demokratiet i Hongkong er i ferd med å forsvinne under press frå Kina. Hammar har i ei årrekkje jobba som journalist i konfliktsoner i mellom anna Afghanistan.

Hammar var ikkje til stades i Los Angeles, men deltok under prisutdelinga frå eit produksjonslokale i Oslo.

(©NPK)