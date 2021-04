Chloé Zhao vann Oscar for beste regi som andre kvinne i historia

utenriks

«Nomadland» var nominert i heile seks priskategoriar, mellom anna den prestisjefylte beste film-kategorien. Filmen handlar om ei kvinne som etter døden til ektemannen bestemmer seg for å forlate heimbyen i Nevada til fordel for eit liv som nomade.

Zhao gjekk sigrande ut av kategorien beste regi som første kvinne sidan Kathryn Bigelow vann for «The Hurt Locker» i 2010. Dei to er dei einaste kvinnelege regissørane som har vunne prisen.

Oscar-akademiet har fått kritikk for å stort sett premiere kvite menn i filmbransjen, og har dei siste åra lova å ta grep for å spegle mangfaldet i filmbransjen betre.

I kategorien beste regi vart det i år skriven historie då det for første gong i historia var to kvinner blant dei nominerte. I tillegg til Zhao var Emarald Fennell nominert for «Promising Young Women».

Danske Thomas Vinterberg var òg nominert til prisen for beste regi for «Et glass til». Han gjekk uansett ikkje tomhendt frå utdelinga sidan filmen hans vann for beste internasjonale film.

