Danske Bank tek betalt for innskot over 100.000 danske kroner

utenriks

Dermed kostar det deg 0,6 prosent av innskotet dersom du har meir pengar i banken. Tidlegare var grensa 250.000 danske kroner – snautt 340.000 norske kroner – men Danske Bank legg seg no på omtrent same nivå som dei andre store bankane i landet.

Grunngjevinga er at rentene generelt er negative og at det difor kostar banken pengar å ha dei oppsparte midla til kundane ståande. Direktøren i banken for privatkundesegmentet, Mark Wraa-Hansen, seier det ikkje er nokon utsikter til at det «svært uvanlege rentenivået» i landet vil endre seg.

(©NPK)