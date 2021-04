Egypt avretta ni menneske

utenriks

Til saman er 20 antekne islamistar dømde til døden i saka, blant dei fleire in absentia. Dei vart kjende skuldige i drap på 14 personar, dei fleste av dei politifolk, under storminga av ein politistasjon i Kerdasa utanfor Kairo 14. august 2013.

Politistasjonen vart angripen like etter at politiet og hæren slo til mot to protestleirar i Kairo. Minst 800 menneske vart drepne i demonstrasjonen mot militærkuppet mot Egypts første folkevalde president Mohammed Morsi, ifølgje Human Rights Watch.

Ifølgje Amnesty International avretta Egypt minst 107 menneske i 2020.

