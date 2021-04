Italia starta med forsiktig gjenopning

utenriks

Etter fleire månader med vekslande lemping og skjerping av smitteverntiltaka, og dessutan både ei andre og tredje smittebølgje, håpar regjeringa at den siste gjenopninga kan vere startskotet for ein nokolunde normal sommar.

Statsminister Mario Draghi erkjenner likevel at regjeringa tek ein «kalkulert risiko» med gjenopninga.

Smittetala og sjukehusinnleggingane har gått ned, men det er framleis hundrevis av koronasmitta som døyr kvar dag, og pandemien har til no kravd over 119.000 liv i Italia.

Første gong på eit halvt år

Tre firedelar av regionane i landet gjekk måndag over til gult nivå, som inneber at barar og restaurantar igjen kan betene gjester på uteserveringa, også på kveldstid – for første gong på seks månader – men berre fram til klokka 22, når portforbodet trer i kraft.

– Endeleg! Forhåpentleg kan vi snart opne inne òg. Det er byrjinga på ein retur til normalen, seier hovmeister Daniele Vespa ved restauranten Baccano i Roma til nyheitsbyrået AFP.

Kinosalar, teater og konsertlokale får òg halde ope med ein kapasitet på 50 prosent frå måndag, medan symjehallar, treningssenter, sportsarrangement og underhaldningsparkar skal følgje etter innan 1. juli.

I Milano vart kinosalen Beltrade den første til å opne igjen etter eit halvår utan aktivitet. Det var sett opp ei spesialvisning av den klassiske filmen «Cario Diario» frå 90-talet. Visninga var utseld, sjølv om dei besøkjande måtte stå opp før daggry for å rekke ho.

Økonomisk krise

Italia er inne i sin verste resesjon sidan andre verdskrigen. Økonomien krympa med heile 8,9 prosent i fjor, og 1 million arbeidsplassar har gått tapt.

Draghi har vore under sterkt press for å lempe på restriksjonane, mellom anna frå den høgrepopulistiske tidlegare innanriksministeren Matteo Salvini, og dessutan stadig meir høglydte demonstrasjonar mot nedstenginga.

Vaksinasjonen går stadig fortare, med nærare 18 millionar dosar sett til no. 5,2 millionar av landets rundt 60 millionar innbyggjarar er fullvaksinert. Det er likevel tvil om det er nok til å forhindre ei ny krise.

EU-hjelp

Gjenopninga skjer medan nasjonalforsamlinga diskuterer den drygt 222 milliardar euro store redningspakken til den kriseramma økonomien.

Pakken, som i stor grad er finansiert av EU, svarer til rundt 2.226 milliardar kroner. Italia er den største mottakaren av støtte frå EUs nærare 8.000 milliardar kroner store atterreisingsfond.

Draghi håpar pakken vil føre til betydeleg vekst dei neste åra etter at økonomien i Italia krympa med 8,8 prosent i fjor. Regjeringa omtaler pakken som eit «historisk grep», som vil bøte på skadeverknadene forårsaka av pandemien, og takle «dei strukturelle svakheitene ved økonomien», medan han samtidig blir grønare.

Blant dei prioriterte områda, er infrastruktur, grøn energi, investering i nettenester og digitalisering av den offentlege administrasjonen. Det blir òg pengar til å hjelpe kvinner og unge menneske, som har vorte spesielt hardt ramma av pandemien. 40 prosent av midla skal dei målrette mot Sør-Italia, som historisk sett har prestert dårlegare økonomisk enn det industritunge nord.

(©NPK)