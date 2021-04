Tårevåt dansk regissør hylla den avdøde dottera si etter å ha fått Oscar-statuetten

utenriks

Den danske filmen, som tek utgangspunkt i ein teori om alkoholpromille som er forbunden med den norske psykiateren Finn Skårderud, var storfavoritt og fekk prisen under utdelinga natt til måndag norsk tid.

Den norske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovudfotograf på filmen.

– Dette er meir enn eg kunne ha sett for meg, bortsett frå at det er det eg alltid har sett for meg. Og her er eg no. Det er fantastisk, sa regissør Thomas Vinterberg i sin takketale.

– Sidan eg var fem har eg skrive talar til dette, sa Vinterberg.

Gråtkjøvd takketale

Vinterberg var til stades på seremonien i Los Angeles. Der fortalde han gråtkjøvd om dottera Ida, som døydde like etter at filminga hadde starta.

– Vi ville lage ein film som feirar livet, og fire dagar ut i filmingen skjedde det forferdelege. Ei ulykke på motorvegen reiv dottera mi frå meg. Vi saknar henne og elskar henne, sa Vinterberg før han måtte ta ein pause for å handtere kjenslene.

– To månader før ho døydde var ho i Afrika og las manuset til filmen, og glødde av entusiasme. Ho skulle vere i filmen. Og om nokon trur ho er her på eit vis, kan de sjå henne klappe her saman med oss. Vi laga denne filmen for deg, Ida. Du har vore del av dette mirakelet, sa Vinterberg.

Stille i to veker

Den norske hovudfotografen på filmen har tidlegare fortalt om korleis dødsfallet prega heile produksjonen. Ida Vinterberg vart 19 år.

– Då Ida døydde, heldt vi produksjonen stille i to veker før vi langsamt starta opp igjen. Det er klart det påverka oss alle saman, og eg trur òg at det påverka korleis filmen vart. Eg trur han vart meir livsbekreftande og meir leiken i forhold til den retninga vi opphavleg var på veg, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikkje så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utruleg viktig å vere saman med alle som jobba på filmen. Eg trur det gav ei stemning av at vi tok meir ansvar og at vi fekk eit sterkt samhald som menneske, ikkje berre som kollegaer.

Gi slepp på kontrollen

Sjølve filmen handlar ifølgje regissøren om å vise fram korleis ein kan gi slepp på kontrollen over livet.

– Det er ein film om fire forderva, kvite fulle menn som lærer barn å drikke, sa Vinterberg til latter frå salen i Los Angeles.

Regissøren trekte spesielt fram Mads Mikkelsen, som har hovudrolla i filmen.

Vinterberg var òg nominert i kategorien beste regi, men der var det Chloé Zhao som vann for filmen sin «Nomadland».