Terminal evakuert etter funn av gjenstand på Arlanda

utenriks

– Vi har byrja arbeidet med å undersøkje ei veske, som vart oppdaga av vektarar. Det var ikkje mogleg å med ein gong slå fast at gjenstanden var ufarleg, så vi held fram med undersøkingane, seier pressetalsperson Towe Hägg til nyheitsbyrået TT.

Veska vart funnen like etter klokka 8. Det er uklart kva som gjorde at ho vart flagga av vakthaldet.

Under koronapandemien har all flytrafikk vorte flytta til terminal 5 på Arlanda. Ifølgje Swedavia, som driv flyplassen, er all verksemd ved terminalen avbroten, og vegtrafikken ved inngangen stansa.

