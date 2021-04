Utvisingskarusellen med Russland i hovudrolla skyt fart

utenriks

Måndag fekk ein tilsett ved Ukrainas ambassade i Moskva reisepass, endå eit døme på at forholdet mellom dei to statane er på eit lågmål. Det same gjorde ein italienske marineattaché.

Same dagen vart ein tilsett ved den russiske ambassaden i Bucureşti sendt heim for å pakke på grunn av aktivitetar og handlingar som visstnok bryt med Wien-konvensjonen.

Dette dreidde seg om ein høgt rangert person ved ambassaden, visemilitærtattaché Aleksej Grishajev. Rumensk UD gjekk ikkje i detalj om kva han hadde gjort av uvennlege handlingar.

Mykje uvennskap

Men Russlands ambassadør til Romania, Valerij Kuzmin, sa til TASS at det den rumenske avgjerda unekteleg er ei uvennleg handling. Han la til at regjeringa i Russland reserverer for seg retten til å treffe dei nødvendige mottiltaka.

Utvisinga av den ukrainske tilsette kjem i kjølvatnet av dei siste vekene med auka spenning langs Ukrainas grense mot Russland i aust. Store russiske styrkar vart mobiliserte, men det som på russisk side vart kalla ei øving, synest no å vere over.

Russlands utanriksdepartementet sa måndag at den ukrainske tilsette hadde gjort seg skuldig i uvennlege handlingar og derfor vart erklært uønskt. Vedkommande må forlate Moskva innan utgangen av april.

Åtvarar

Departementet åtvara regjeringa i Kiev om at ytterlegare tiltak vil bli fatta, dersom «fiendtlege handlingar» held fram mot russiske diplomatar i Ukraina.

Den ukrainske regjeringa utviste i førre ein russisk diplomat som svar på Kremls avgjerd om å utvise Ukrainas konsul i St. Petersburg.

I dei siste vekene har det vore ei rekkje utvisingar av russisk personell frå europeiske land og USA etter skuldingar om spionasje og hacking.

Sist fredag vart fire russiske diplomatar utviste frå dei tre baltiske landa som ei solidaritetshandling med regjeringa i Tsjekkia, der 18 russiske diplomatar vart utviste. Grunngivinga er tsjekkiske skuldingar om at russisk etterretning var innblanda i ein massiv eksplosjon i eit ammunisjonslager i 2014. Russland svarte med å sende heim 20 tsjekkiske.

