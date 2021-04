«Ingen teikn» til smittespreiing under testkonsert i Barcelona

utenriks

Konsertdeltakarane vart PCR-testa to veker etter konserten, og «det er ingenting som tyder på at det vart spreidd smitte under konserten», seier Josep Maria Llibre, som er spesialist på smittsame sjukdommar ved sjukehuset Germans Trias i Pujiol i Barcelona.

Deltakarane vart hurtigtesta før konserten og var nøydde til å ha på seg munnbind, men ellast var det ingen krav eller oppmodingar om sosial distansering under konserten.

I dei to vekene etter konserten, vart det berre registrert smitte hos seks av dei nesten 5.000 deltakarane. Fire av desse skal truleg ha vorte smitta andre stadar, skriv den katalanske kringkastaren CCMA.

Blant konsertdeltakarane var det i snitt 130,7 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i perioden, mindre enn halvparten av snittet i Barcelona i perioden for tilsvarande aldersgruppe. Det talet var 295,5 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, heiter det vidare.

