13 personar har døydd etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i Sverige

Veronica Arthursson i Läkemedelsverket seier tysdag at dei har meldt inn 13 dødsfall der dei mistenkjer at det er ei kopling til AstraZenecas covid-19-vaksine, skriv Expressen.

I to av tilfella har personane døydd av blodpropp i kombinasjon med få blodplater, sist ei kvinne i 70-årsalderen. Desse symptoma kan vere ein sjeldan biverknad av AstraZeneca-vaksinen.

Arthursson understrekar likevel at det ikkje i nokon av tilfella er slått fast at det er ei kopling, sjølv om alle tilfelle med den minste mistanken må rapporterast inn.

Som referanse viser ho til at det er rapportert inn til saman 159 dødsfall for personar som er vaksinerte med Pfizer/Biontechs vaksine, og ti for Moderna-vaksinen.

Men ho peikar på at det gjeld eldre personar, og at dette er ei dødelegheit som er heilt i samsvar med det normale i bakgrunnsbefolkninga.

– Med tanke på kor mange som er vaksinerte, ser vi ingenting alarmerande ved desse tala. Vi har naturlegvis gått gjennom alle, og det er ingenting som gjer at vi har mistanke om noka kopling til vaksinen, og den same konklusjonen har EMA komme til, seier ho.

AstraZenecas vaksine, som blir marknadsført under namnet Vaxzevria, blir for tida ikkje gitt i Noreg, medan han i Sverige framleis blir gitt til dei over 65 år.

Hittil har 584.000 svenskar fått AstraZeneca-vaksinen, ifølgje den nyaste oppdateringa til Läkemedelsverket.

