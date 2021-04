Al Gore om klimaet: – Meir optimistisk enn nokosinne

utenriks

– Vi lever no i eit tidleg stadium av ein berekraftig revolusjon, sa Gore måndag under opninga av ein digital klimakonferanse arrangert av den svensken Nobelstiftelsen.

Det er fleire grunnar til at Gore no meiner vi kan stå ved eit «politisk vippepunkt» i kampen mot klimaendringane. Men han viste særleg til at USA og fleire andre land førre veke skjerpa utsleppsmåla sine.

– Eg er meir optimistisk i dag enn nokosinne, sa den tidlegare amerikanske visepresidenten.

Han fekk Nobels fredspris saman med klimapanelet til FN i 2007. Gore har prøvd å fronte klimautfordringa i amerikansk politikk heilt sidan 1970-talet.

(©NPK)