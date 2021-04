Berre ein ørliten del av verda er økologisk intakt

utenriks

Studien er publisert i The journal Frontiers in Forests and Global Change og gitt att i The Guardian. Forskarane meiner det berre står att veldig små område som framleis er økologiske intakte med sunne bestandar av opphavlege dyr og natur.

Restane av urørt villmark finst hovudsakleg i Amazonas, dei tropiske skogane i Kongo, i dei austlege sibirske og nordlege canadiske skogane og tundraen, og i område av Sahara.

I Australia fann forskarane ingen urørte område. Årsaka er at framande artar som kattar, rev, kaninar, geiter og kamelar har påverka dei opphavlege artane og områda i stor grad.

Fleire faktorar

Tidlegare har ein basert seg på satellittbilete når ein har skulla identifisere villmarksområde. Derfor har tidlegare studiar anslått at 20–40 prosent av jorda er lite påverka av menneske. Men forskarane bak den nye studien meiner at skog, savannar og tundra kan verke intakte ovanfrå, men at mange artar likevel kan mangle.

I den nye studien kombinerer forskarane kart over menneskeleg aktivitetar i eit område med kart som viser kvar dyr har forsvunne frå dei opphavlege områda sine – eller har vorte for få til å halde oppe eit sunt økosystem.

Kan rette opp igjen område

Forskarane bak rapporten meiner at ein kan gjeninnføre eit mindre tal viktige artar, som elefantar eller ulvar, til nokre område som er skadde. Dei meiner dette kan bidra til å rette opp igjen intakte økologiske område med opp til 20 prosent.

Andre forskarar meiner at den nye analysen òg kan ha sine svakheiter og ikkje vise det heile biletet. Dei peikar på at ein har lite kunnskap om dyrelivet for hundre år sidan, og dei nye karta tek heller ikkje omsyn til verknadene av klimakrisa, som påverkar både natur og dyrelivet.

(©NPK)