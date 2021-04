EU lanserer strategi for frivillig asylretur

utenriks

– Berre ein tredel av dei som ikkje har lovleg opphald i EU, returnerer til heimlandet, og færre enn 30 prosent av dei som returnerer, reiser frivillig, sa innanrikskommissær Ylva Johansson då ho la fram strategien tysdag.

Ho seier frivillig retur alltid er det beste, at det «set den enkelte i sentrum, er meir effektivt og kostar mindre».

Returstrategien legg mellom anna opp til eit felles rammeverk for frivillige returar. Ein returkoordinator skal hjelpe medlemslanda, i tillegg til at grensestyrken Frontex kan støtte EU-landa i alle trinn av den frivillige returprosessen, heiter det i ei pressemelding. Det gjeld òg støtte og oppfølging etter at asylsøkjarar med avslag har reist tilbake til heimlandet.

Saman med Frontex vil kommisjonen òg lage eit felles opplæringsprogram for dei som jobbar med frivillig retur.

I tillegg vil kommisjonen jobbe tettare med partnarland for å betre mottaket og reintegreringa av dei som kjem tilbake etter å ha fått avslag i EU.

– Returar er meir effektive når dei skjer frivillig og blir støtta av reelle moglegheiter for reintegrering, seier visepresidenten til kommisjonen Margaritis Schinas, som har ansvar for «å fremje den europeiske levemåten».

(©NPK)