HRW skuldar Israel for «apartheid-lovbrot»

I ein 213 sider lang rapport skuldar den USA-baserte menneskerettsorganisasjonen Israel for omfattande overgrep.

Rapporten «A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution» konkluderer med at Israel har full kontroll over området frå Jordan-elva til Middelhavet.

Den «overordna politikken» til den israelske regjeringa i dette området er «å halde oppe dominansen til jødiske israelarar over palestinarar», heiter det i rapporten, som mellom anna viser til utsegner frå israelske leiarar og offentlege israelske dokument.

Tvangsflyttar

Rapporten dokumenterer mellom anna korleis Israel konfiskerer palestinsk jord, nektar palestinarar rørslefridom, tvangsflyttar og tek frå dei sivile rettar.

Uretten rammer både palestinarar på den okkuperte Vestbreidda, på Gazastripa under israelsk blokade og i annekterte Aust-Jerusalem, og dessutan palestinarar med israelsk statsborgarskap, av styresmaktene omtalt som israelske arabarar.

Propaganda-pamflett

Israelske styresmakter avviser det dei kallar «oppdikta skuldingar», kallar dei «latterlege og usanne» og hevdar samtidig at Human Rights Watch lenge har hatt «ein antiisraelsk agenda».

«Ein propaganda-pamflett» frå ein organisasjon som «i årevis aktivt har prøvd å få i stand ein boikott av Israel», heiter det i ein kommentar AFP har fått frå israelsk UD.

Den høgreorienterte israelske organisasjonen NGO Monitor avviser òg rapporten og hevdar at han er eit ledd i ein 18 månader lang kampanje frå ei rekkje organisasjonar for å knyte omgrepet «apartheid» til Israel, skriv Jerusalem Post.

Mellombelse tiltak

Den norskstøtta israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem konkluderte òg nyleg med at palestinarane i dei okkuperte områda i realiteten lever under eit apartheidregime.

Israelske styresmakter heldt då fast på at restriksjonar som er innførte for palestinarar på Vestbreidda og Gazastripa, er mellombelse tiltak som trengst for å ta vare på Israels tryggleik.

Human Rights Watch avviser dette og meiner bruk av omgrepet «mellombels», og dessutan snakket om «ein fredsprosess» dekkjer over den styrkte diskrimineringa til Israel av palestinarane.

Må intervenere

B'Tselem gler seg over den «banebrytande rapporten» frå Human Rights Watch og håpar at «han blir ein vekkjar for verdssamfunnet».

Palestinske styresmakter meiner òg at det er på høg tid at omverda handlar.

– Det er tvingande nødvendig at verdssamfunnet intervenerer, og at det òg sørgjer for at statar, organisasjonar og selskap ikkje på noko vis bidreg til krigslovbrota og lovbrota mot menneskja i Palestina, heiter det i ei kunngjering, gitt att av det offisielle nyheitsbyrået Wafa.

Carter og Tutu

«Apartheid» var opphavleg eit omgrep som vart nytta om den institusjonelle forfølginga til det kvite mindretalet av den svarte majoriteten i Sør-Afrika, men er i dag ei universelt anerkjend juridisk nemning, ifølgje Human Rights Watch.

Blant dei som tidlegare har skulda Israel for å føre ein apartheidpolitikk i dei okkuperte områda, er USAs tidlegare president Jimmy Carter og den sørafrikanske erkebiskopen Desmond Tutu, begge vinnarar av Nobels fredspris.

