Italiensk koronapakke godkjend av folkevalde

utenriks

Den foreslåtte redningspakken er på drygt 222 milliardar euro, rundt 2.226 milliardar kroner, og gjekk gjennom med stort fleirtal i underhuset, som er det eine av to kammer i nasjonalforsamlinga. 442 stemde for forslaget, 19 stemde imot og 51 avstod frå å stemme.

Det er varsla ei avstemming i senatet seinare tysdag. Der har regjeringa stort fleirtal, og forslaget blir dermed venta å bli godkjend. Statsminister Mario Draghi vil dermed klare å sende forslaget inn til Brussel før fristen 30. april.

Italia er den største mottakaren av midlar frå EUs atterreisingspakke for pandemien. Rundt 750 millionar euro skal distribuerast til medlemslanda for å bøte på dei økonomiske skadeverknadene til pandemien.

Draghi sa i ein tale måndag at pakken er viktig for «lagnaden til landet». Italia er hardt ramma av pandemien, men Draghi har understreka at det ikkje berre er pengar landet treng. I pakken ligg det òg grep for å kutte i byråkratiet i landet, og dessutan ei reform av domstolane.

(©NPK)