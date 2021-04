Noreg vurderer koronahjelp til India

utenriks

– Situasjonen i India er veldig alvorleg, med svært høge smittetal og mange døde. Indias helsevesen er under svært hardt press. Vi vurderer no korleis vi best mogleg kan bidra med støtte, og er allereie i dialog med indiske styresmakter og ulike organisasjonar om dette, seier statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utanriksdepartementet til NTB.

Tysdag kom den første sendinga med medisinsk utstyr frå Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike og Pakistan har òg lova å hjelpe India, medan Danmark som Noreg vurderer moglege bidrag.

