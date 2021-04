Over 230 menneske redda frå båtar utanfor Libya

utenriks

SOS Méditerranée, som driftar skipet, seier tysdag at migrantane vart henta opp frå to overfylte gummibåtar. Det var over 100 einslege mindreårige om bord, opplyser organisasjonen på Twitter.

Førre veke rapporterte SOS Méditerranée at så mange som 130 menneske kan ha mista livet då ein båt kantra nordaust for Libyas hovudstad Tripoli.

Ocean Viking var ti timar unna, men segla til området saman med tre handelsskip etter at det vart sendt ut nødmelding frå båten sist onsdag.

I mars frakta Ocean Viking over 100 migrantar og flyktningar i land på den italienske øya Sicilia.

