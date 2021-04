Saudi-Arabia seier dei har avskore og øydelagt fiendtleg båt i Raudehavet

utenriks

I ei pressemelding frå det statlege nyheitsbyrået SPA heiter det at det saudiarabiske forsvaret har avskore og øydelagt ein båt som var lasta med ein sprengladning. Vidare står det at styresmaktene etterforskar for å finne ut kven som står bak. Båten skal visstnok ha vore fjernstyrt.

Det er elles få detaljar som er kjende, men hendinga kjem etter ei rekkje angrep mot skipsfart i Midtausten. Det er ein konflikt som går føre seg mellom Iran og Israel, samtidig som Iran forhandlar med vestlege land om atomavtalen.

Saudi-Arabia er i konflikt med Houthi-opprørarane i Jemen, som tidlegare har brukt dronar og andre eksplosiv mot båtar tilhøyrande kongeriket.

United Kingdom Maritime Trade Operations, som blir drive av den britiske marinen, har berre opplyst at dei er «klare over rapportar om ei hending», og at etterforskinga er i gang.

Det private etterretningsselskapet Dryad Global melder at dei har rapportar om at eit skip er «angripe», utan å utbrodere vidare.

Fleire andre tryggingsselskap seier mellom anna at det er observert svart røyk over den sørlege inngangen til Yanbu-hamna, som blir brukt mykje til frakt av olje, og at det er observert røyk over eit fartøy i området.

