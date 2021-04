Biden talar i Kongressen om kampen mot ulikskap

utenriks

I talen på onsdag, som blir den første han held som president i Kongressen, og som blir halden i samband med at Biden har vore president i 100 dagar, vil han igjen hylle det han kallar ein eineståande suksess i kampen mot koronaviruset.

Han nådde målet om 200 millionar vaksinasjonar innan 100 dagar og forvandla dermed USA frå ein koronakatastrofe til ein leiar i den globale kampen mot viruset.

Med solid oppslutning på meiningsmålingane og eit demokratisk fleirtal i Kongressen bak seg, føler Biden at han har medvind for å ta på seg nye store utfordringar for å endre USA.

Støtte til familiar

I sentrum for den innanlandske dagsordenen hans framover er ein ny plan på 1.800 milliardar dollar. Den såkalla Planen for amerikanske familiar, skal delvis finansierast ved å reversere Trumps skattelette for dei rike og heva den høgaste inntektsskatten opp til 39,6 prosent igjen.

– Presidenten vil leggje fram eit sett med tiltak for å sikre at dei rikaste amerikanarane betaler skatten dei skuldar, og samtidig sikre at ingen som tener under 400.000 dollar (3,3 millionar kroner) skal betale meir skatt, seier ein tenestemann i Det kvite hus.

Planen, som må vedtakast av Kongressen, vil pøse pengar inn i barneskulen, barnehagar, høgare utdanning og andre byggjesteinar i det Biden-administrasjonen kallar gjenreisinga av middelklassen.

Blant konkrete tiltak er barnehagar for alle, to års gratis studiar på lokale høgskular (community colleges) og barnetrygd på minst 250 dollar.

Denne planen følgjer etter Bidens stimuleringsplan på 1.900 milliardar dollar som allereie er sett ut i livet, og ein plan for infrastruktur og jobbar til 2.000 milliardar dollar som for tida blir debatterte i Kongressen.

Ønskeliste

I talen kjem Biden òg til å liste opp andre punkt på ei lang demokratisk ønskeliste, mellom anna politireform, innvandringsreform og våpenkontroll.

Dette er nokre av dei politisk mest sensitive temaa i amerikansk politikk. Men tema der Biden insisterer på at han kan levere. Som han seier, han liker å gå heilt ut i stor stil.

Torsdag, som er dagen hans nummer 100 i Det kvite hus, innleier Biden det talskvinna hans Jen Psaki kallar ein «Få Amerika tilbake på sporet»-turné, med besøk mellom anna i Georgia og Philadelphia.

Omstenda rundt Bidens første tale til Kongressen som president er prega av krisetida då han vart vald i november etter fire kaotiske år under Trump.

Skjerpa tryggleik

Tryggleiken i Kongressen under talen på onsdag er på topp etter opptøyane 6. januar då tusenvis av Trump-tilhengjarar angreip Kongressen for å avbryte den formelle oppteljinga etter valet.

I forkant av talen skal Biden møte tilsette som vart fanga inne i bygningen under den skremmande omleiringa.

I staden for å tale til eit kammer som er stappfullt av 1.600 politikarar og gjestene deira, blir han på grunn av koronarestriksjonane møtt av eit langt meir avgrensa publikum på rundt 200 personar.

Berre 40 kongressrepresentantar og 30 senatorar frå kvart parti blir inviterte, og i staden for heile Høgsterett på ni dommarar, er berre høgsterettsjustitiarius John Roberts til stades. Frå kabinettet kjem berre utanriksministeren og forsvarsministeren.

Optimistisk tone

På dei første 100 dagane sine har Biden sørgt for at det herskar ein gammaldags optimistisk tone i Washington, i staden for den bitre og konfronterande tonen som kom med Trump.

Men det betyr ikkje at han har lokka motstandarane sine over på si side. Visjonen hans om ein meir aktiv stat og høgare skatt for dei rike får ingen applaus frå den republikanske sida av salen.

– President Biden verka som ein moderat demokrat, men eg kan ikkje tenkje på noko han har gjort hittil som ein kunne kalle moderat, sa den republikanske senatoren Mitch McConnell tysdag.

