Når rundt 70 prosent av ei befolkninga har vorte immune, vil smittetala falle betydeleg, anslår ekspertar.

– Europa vil no flokkimmunitet i juli, seinast i august, sa Sahin onsdag. Selskapet hans, Biontech, har samarbeidd med Pfizer om den første koronavaksinen som vart godkjend.

Sahin åtvara mot at flokkimmuniteten ikkje vil inkludere barn, sidan Pfizer-vaksinen førebels berre er godkjend for personar over 16 år.

