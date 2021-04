Boris Johnson kan ha brote lova då han pussa opp for millionar

utenriks

– Vi har komme fram til at det finst rimeleg grunnlag for mistanke om at eit eller fleire lovbrot kan ha funne stad, skriv kommisjonen i eit brev, og legg til at arbeidet vil halde fram som ei formell etterforsking for å komme til botns i kva som har skjedd.

Sambuaren til statsminister Boris Johnson, Carrie Symonds, leidde arbeidet med å renovere Downing Street i 2020. Rekninga skal ha komme på 200.000 pund, som svarer til i underkant av 2,3 millionar kroner etter kronekursen i dag.

Johnson blir skulda for å ha prøvd å nytte seg av valkampmiddel og politiske donasjonar for å betale ombygginga.

