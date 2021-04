EU-parlamentet stemde for brexitavtale

utenriks

Avtalen, som var klar på julaftan etter ni månader med anstrengde forhandlingar, vart vedteken tysdag kveld.

– I dag har EU-parlamentet stemt over den mest omfattande avtalen EU nokosinne har inngått med eit tredjeland. Dette kan danne grunnlaget for ein relasjon til Storbritannia der me har blikket framover, sa leiaren i parlamentet David Sassoli etter avstemminga.

– Du kan ikkje ha fordelane eit EU-medlemskap fører med seg når du står på utsida, men avtalen gjer mykje for å dempe dei verste konsekvensane, seier han.

