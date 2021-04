Kampar mellom sivile og militæret i Myanmar

utenriks

Det har vore tunge kampar mellom motstandsfolk og væpna styrkar i delstaten Chin, vest i landet, ifølgje lokale medium.

Ifølgje rapportane har minst 15 soldatar vorte drepne i kampane. Ein talsperson for ei gruppe som kallar seg Chins forsvarsstyrke seier på si side at minst 20 soldatar frå militærjuntaen har vorte drepne mellom 24. og 27. april.

Talspersonen for gruppa seier at dei ikkje er ei væpna gruppe, men at det er den einaste måten dei kan verne Chin på. Myanmars forsvar har ikkje svart på nyheitsbyrået DPAs førespurnader.

Militærjuntaen som tok makta i eit kupp 1. februar, har slått knallhardt ned på demonstrasjonane i landet.

