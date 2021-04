Muslimar utgjer 6,5 prosent av den tyske befolkninga

utenriks

Den tyske migrasjonsstyresmakta (BAMF) anslår at det er mellom 5,3 og 5,6 millionar muslimar i Tyskland, ein auke på rundt 900.000 sidan førre undersøking i 2015.

Det utgjer mellom 6,4 og 6,7 prosent av befolkninga, kjem det fram av studien.

BAMF-sjef Hans-Eckhard Sommer sa at den muslimske befolkninga har vorte meir mangfaldig dei siste åra på grunn av migrasjonen frå land i Midtausten.

– I tillegg viser analysen at betydninga av religion for integrering er overvurdert, sa Sommer. Han la til at lengd på opphaldet, årsaker til migrasjon og sosiale forhold har mykje meir å seie for integrering enn religiøs overtyding.

I 2015–2016 kom over 1 million asylsøkjarar til Tyskland, dei fleste av dei krigsflyktningar frå Syria, Afghanistan og Irak.

