Overveldande fleirtal for brexitavtale i EU-parlamentet

utenriks

– I dag har EU-parlamentet stemt over den mest omfattande avtalen EU nokosinne har inngått med eit tredjeland. Dette kan danne grunnlaget for ein relasjon til Storbritannia der me har blikket framover, seier leiaren i parlamentet David Sassoli etter ratifiseringa tysdag kveld.

32 representantar avstod frå å stemme over avtalen, som vart klar i jula etter ni månader med anstrengde forhandlingar.

– Du kan ikkje ha fordelane eit EU-medlemskap fører med seg når du står på utsida, men avtalen gjer mykje for å dempe dei verste konsekvensane, seier han.

Sassoli seier dei folkevalde i Brussel vil halde auge med gjennomføringa av avtalen og at dei ikkje kjem til å godta noko slinger i valsen.

Nord-Irland og vaksinekrangel

Det har allereie vore fleire knutar på tråden, med usemje om korleis britane implementerer avtalen og klagar frå begge sider om leveransane av covid-19-vaksinen til AstraZeneca.

EU har òg gått til sak mot Storbritannia fordi landet på eiga hand har utsett tollkontrollen av varer som kjem til Nord-Irland frå Storbritannia. Dette er ein del av løysinga for å unngå grensekontrollar mellom Irland og Nord-Irland.

– Vi veit det ikkje alltid vil vere enkelt, og vi må vere årvakne, påpasselege og jobbe hardt i tida som kjem, sa leiaren av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, i debatten før avstemminga, som ho omtalte som «byrjinga på eit nytt kapittel».

Ferdig i ellevte time

Storbritannia gjekk formelt ut av EU natt til 1. februar i fjor, men heldt fram med å vere ein del av den indre marknaden i ein overgangsperiode fram til årsskiftet.

Avtalen, som no er endeleg godkjend, kom på plass julaftan. Dei få dagane som stod att av 2020 var ikkje nok til å gå gjennom alle dei formelle skritta, og løysinga vart ei provisorisk innføring frå nyttår. Med avstemminga på tysdag fall dei siste brikkene endeleg på plass.

Avtalen er likevel langt mindre ambisiøs og omfattande enn mange – særleg på europeisk side – hadde håpa på. Han dekkjer ikkje utanriks- og tryggingspolitikk og inneheld ingen forpliktingar om å ha nært tilpassa helse- og miljøstandardar og andre reguleringar.

Bråstopp i handelen

Meir harmonisering kunne redusert behovet for tollkontroll og papirarbeid for import og eksport og kunne gjort handelsreglane for Nord-Irland mindre kompliserte.

Handelen over Den engelske kanalen har stupt etter årsskiftet. EUs import frå Storbritannia er nesten halvert, medan eksporten gjekk ned 20 prosent dei første to månadene.

Det er likevel for tidleg å seie kor mykje av dette som kjem av hamstring før nyttår – nettopp på grunn av dei kommande handelshindringane – og i kor stor grad handelen vil hente seg inn etter kvart som reglar og rutinar blir betre innarbeidde.

(©NPK)