Saudi-Arabias kronprins vil betre forholdet til Iran

utenriks

– Iran er eit naboland, og alt vi ønskjer er eit godt og spesielt forhold med landet, seier kronprinsen i eit TV-intervju.

– Vi ønskjer ikkje ein vanskeleg Iran-situasjon. Tvert imot, vi håpar at Iran kan vekse og bidra til velstand i regionen og verda, seier han.

Mohammed bin-Salman legg til at Saudi-Arabia saman med andre regionale og globale partnarar no prøver å finne ei løysing på Irans «negative oppførsel».

Sunnimuslimske Saudi-Arabia og sjiamuslimske Iran har lenge kjempa for regional dominans og braut alle band til kvarandre etter at demonstrantar angreip den saudiarabiske ambassaden i 2016. Det skjedde etter at Saudi-Arabia hadde avretta ein sjiamuslimsk leiar.

Financial Times avslørte tidlegare i månaden at utsendingar frå dei to landa hadde hatt hemmelege samtalar i Iraks hovudstad Bagdad, noko som vart stadfesta av irakiske regjeringskjelder.

Vestlege diplomatar stadfesta òg at samtalane hadde funne stad 9. april og at dei var eit forsøk på å betre forholdet mellom dei to landa.

Iranske styresmakter har ikkje kommentert opplysningane, og statlege medium i Saudi-Arabia har nekta for at slike samtalar har funne stad.

Kronprins Mohammed bin Salman kommenterte heller ikkje samtalane under TV-intervjuet på tysdag.

(©NPK)