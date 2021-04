Tøff koronapassdebatt i EU-parlamentet

utenriks

Medlemslanda er allereie samde om kva som bør vere med i det kommande vaksinepasset – som formelt går under nemninga «grønt sertifikat». No har turen kommen til parlamentet, før dei skal forhandle om eit kompromiss med håp om å vere klare med ei løysing rundt St. Hans.

Parlamentet er venta å leggje seg på ei linje der det nye dokumentet fungerer nettopp som eit pass. Dei vil truleg krevje at medlemsland slepp inn dei som har eit sertifikat som stadfestar at dei er vaksinerte, er friske etter å ha hatt covid-19 eller nyleg har testa negativt.

Vil unngå forseinkingar

Det kan slå motsett veg, fordi medlemslanda framleis ønskjer å bestemme sjølv kva restriksjonar som skal gjelde ved innreise og kven som kan påleggjast karantene. EU-kommisjonen legg seg på same linje og vil for all del unngå konfliktar som kan forseinke heile prosessen.

– Vi kan ikkje køyre oss fast i krangling om restriksjonar skal opphevast eller ikkje for dei som har eit sertifikat. Det vil vi ikkje klare å løyse, sa justiskommissær Didier Reynders i debatten i EU-parlamentet onsdag.

Han fekk ikkje gehør for den linja hos representantane.

– Kva er vitsen med eit felles europeisk system dersom medlemslanda når som helst kan blåse i sertifikata og innføre ekstra restriksjonar? Spør for ein gongs skuld kva borgaren vil, var oppmodinga frå nederlandske Sophie in 't Veld.

Vaksinar og testing

Det kan òg bli krangel om kva vaksinar som skal dekkjast av dei grøne sertifikata. Parlamentet vil berre ta med dei som er godkjende av EUs legemiddelbyrå EMA. Det kan møte motstand i mellom anna Ungarn, som på eiga hand har godkjent russiske og kinesiske vaksinar.

Parlamentet vil truleg òg krevje at testing skal vere gratis, også for dei som berre skal teste seg i samband med reiser.

Etter debatten skal dei stemme over dei ulike forslaga knytt til vaksinepassa onsdag kveld. Resultatet blir kunngjort torsdag. Deretter blir det altså forhandlingar om kvar EU skal lande til slutt.

I kommisjonsforslaget er det lagt inn at Noreg, Island, Sveits og Liechtenstein kan bli med på ordninga til EU. Vaksinepasset blir ofte omtalt som eit grønt digitalt sertifikat, men det skal òg vere tilgjengeleg på papir, og det skal vere gratis.

