Terrordømde Raude Brigade-medlemmer arresterte i Frankrike

utenriks

Fransk politi leitar samtidig etter tre andre etterlyste medlemmer av gruppa, opplyser president Emmanuel Macrons kontor. Italia krev dei ti utleverte.

Raude Brigader vart danna i 1969 og stod bak fleire attentat og borføringar i tiåret som følgde.

Mest merksemd fekk gruppa då dei bortførte og drap den italienske kristendemokraten Aldo Moro i 1978.

Italienske styresmakter har sendt Frankrike ei liste på 200 etterlyste Røde Brigader-medlemmer som er i Frankrike.

Franske styresmakter har likevel heilt sidan Francois Mitterrand vore motvillige til å utlevere dei til Italia. Mange av dei fekk politisk asyl, noko som har vore eit konstant spenningsmoment i forholdet mellom dei to landa.

Franske medium skriv at Macron no har bestemt seg for at det er på tide å løyse usemja, og italienske medium skriv at statsminister Mario Draghi nyleg ringde til Macron for å insistere på kor viktig det er å løyse problemet.

Dei ti som no truleg blir utleverte, er dømde for særleg alvorlege forhold, mellom anna drap.

Advokaten til fleire av dei, Irene Terrel, reagerer sterkt. Ho seier dei no har levd fredeleg i nær 40 år i Frankrike, heilt ope under fransk vern, med arbeid, barn og barnebarn.

(©NPK)