Avmagra Navalnyj deltek digitalt på rettsmøte

Navalnyj avslutta den over tre veker lange sveltestreiken for ei knapp veke sidan. Torsdag kunne han sjåast offentleg for første gong sidan sveltestreiken vart innleidd i slutten av mars, skriv Reuters.

Nyheitsbyrået skriv òg at han ser avmagra ut, at det er dårleg kvalitet på videosambandet og at biletet er uskarpt.

Navalnyj er utdanna jurist og blir beskriven som både politikar, aktivist og bloggar. Han har i fleire år stått i spissen for ei protestrørsle mot president Vladimir Putin og krinsen hans, som han skuldar for omfattande korrupsjon og maktmisbruk.

I august i fjor vart han forgifta med nervegifta novitsjok og vart akutt sjuk på ei flyging frå Sibir til Moskva. Han fekk først intensivbehandling på eit russisk sjukehus, deretter vart han flogen til Berlin der behandlinga heldt fram.

Då han tidlegare i år kom tilbake til Russland, vart han straks arrestert og dømd til tre og eit halvt år i fengsel i ei svindelsak som han tidlegare har fått vilkårsdom for. Russiske styresmakter meinte han hadde brote vilkåra for dommen ved at han har opphalde seg i utlandet.

