Båt med 24 døde migrantar til Kanariøyane

Ein redningsbåt frå den spanske sjøredningstenesta slepte trebåten inn til land i Los Cristianos på Tenerife, der fleire likbilar og personell frå nødetatane venta.

– Brannkonstablar fjerna lika frå båten. Lika blir deretter frakta til eit gravferdsbyrå, sa Domingo Martin frå Røde Kors på Tenerife til journalistar på staden onsdag.

Først hadde sjøredningstenesta opplyst måndag at det var 17 døde migrantar om bord i trebåten då den vart funnen drivande i sjøen rundt 270 nautiske mil søraust for øya El Hierro. Etter at båten kom land onsdag, viste ei oppteljing at det var 24 lik om bord, blant dei to mindreårige.

Det var eit fly frå det spanske forsvaret som under eit ordinært patruljeoppdrag først oppdaga båten måndag morgon. Eit militærhelikopter vart sendt til båten og plukka opp tre menneske som var i live – to menn og ei kvinne. Dei vart frakta til eit sjukehus på Tenerife.

– Dei var så svake at eg måtte ha hjelp frå ein kollega for å halde dei i ståande stilling, seier Juan Carlos Serrano, som var med på helikopteroppdraget måndag, til journalistar tidlegare onsdag.

Farefull strekning

Alle om bord på båten kom frå afrikanske land sør for Sahara, ifølgje redningstenesta. Det er førebels uklart kvar båten segla ut frå.

På det kortaste er strekninga på sjøvegen frå Marokkos kyst til Kanariøyane rundt 100 kilometer (nesten 54 nautiske mil). Ruta blir vurdert som særleg farleg på grunn av sterke straumar. Båtane som fraktar flyktningar og migrantar denne vegen, er ofte overfylte og i dårleg stand.

Talet på migrantar som kjem til øygruppa, har skote fart etter at auka patruljar langs Europas sørkyst førte til eit drastisk fall i innreisetala over Middelhavet.

Menneskerettsgrupper har åtvara om at pandemien fører fleire på flukt. Mange som jobba med turisme, fiske eller i uformell sektor, vel å reise eller å hjelpe andre med å reise som følgje av den økonomiske krisa, heiter det.

Stor auke

Rundt 3.400 menneske kom til Kanariøyane mellom 1. januar og 31. mars i år, over dobbelt så mange som i same periode i fjor.

1.851 menneske omkom eller forsvann i forsøket på å nå Kanariøyane i 2020 i fjor, ifølgje organisasjonen Caminando Fronteras.

23.023 migrantar, åtte gonger meir enn i 2019, kom fram i live i fjor, ifølgje tal frå innanriksdepartementet i Spania.

– Den røffe sjøen på denne årstida og den lange avstanden gjer denne ruta spesielt farleg, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) i ein felles uttale.

– Båtar kan drive rundt i dagevis, og dei går tomme for vatn og mat, uttaler IOM og UNHCR vidare.

