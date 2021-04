Bulgaria skuldar Russland for bombeangrep og drapsforsøk

utenriks

– Det er fastslått at seks russiske borgarar oppheldt seg i Bulgaria rundt tidspunkta for eksplosjonane. Bevisa som er samla inn så langt, peikar med stort truverd i retning av at målet med handlingane til dei russiske borgarane var å hindre leveransar av ammunisjon til Georgia og Ukraina, seier talskvinna til den bulgarske påtalemakta, Siyka Mileva, ifølgje EUobserver.

Den første eksplosjonen skjedde ved eit ammunisjonslager i 2011. Ytterlegare to eksplosjonar ramma militæranlegg i byen Sopot i 2015, medan den fjerde eksplosjonen skjedde ved eit våpenlager i 2020. Alle sprengladningane vart utløyste på liknande vis, med fjernutløysar, seier Mileva.

I tillegg er det ein «ekstremt godt grunngjeve mistanke» om at Russland òg stod bak eit forsøk på å ta livet av den bulgarske våpenhandlaren Emilian Gebrev i 2015, seier Mileva.

Russland svarer på skuldingane med sarkasme.

– Det er bra vi ikkje har vorte skulda for å drepe erkehertug Franz Ferdinand enno, men det kjem vel snart, seier utanriksminister Sergej Lavrov.

Drapet på erkehertugen i 1914 blir rekna som hendinga som utløyste første verdskrigen.

