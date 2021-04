EU-parlamentet vil ha full fridom til å reise med vaksinepass

utenriks

Kravet om full rørslefridom vart vedteken med 540 mot 119 stemmer etter ein debatt onsdag. Med det er mandatet i parlamentet klart før forhandlingane med EU-kommisjonen og medlemslanda.

Medlemslanda ønskjer ikkje at EU skal leggje avgrensingar på makta deira til å fastsetje reglar for innreise og smittevern. Kommisjonen ligg på same linje og åtvara før debatten mot å grave seg ned i ein konflikt som kan forseinke heile prosessen.

Dei kommande vaksinepassa – kjent som grøne digitale sertifikat i EU – skal stadfeste om ein person er vaksinert, er frisk etter covid-19 eller nyleg har testa negativt. For å unngå diskriminering, bør EU-landa sikre alle tilgang til gratis testing, vedtok parlamentet.

Målet er at vaksinepassa skal vere på plass til sommaren.

