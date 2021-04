EU skuldar Russland og Kina for desinformasjon om vaksinar

utenriks

EU meiner dei to landa driv intensiv promotering av sine eigne vaksinar, samtidig som dei prøver å undergrave tilliten til vestlege vaksinar, institusjonane i EU og europeiske vaksinestrategiar.

– Både Russland og Kina brukar statsstyrte medium, eksterne medienettverk og sosiale medium – inkludert offisielle kontoar knytt til diplomatiet – for å oppnå desse måla, heiter det i ein rapport frå EUs utanriksteneste. Der står det vidare at dei to landa prøver å bruke «vaksinediplomati» til å påverke landa vest på Balkan.

