FNs befolkningsfond beklagar sterkt britiske kutt

utenriks

UNFPA jobbar for at alle svangerskap skal vere ønskte og alle barnefødslar trygge. Arbeidet bidreg til å redde kvinner og barn som elles ville døydd som følgje av svangerskap og fødslar.

Storbritannia har varsla at landet kuttar om lag 85 prosent til familieplanleggingsarbeidet i fondet. Det betyr at landet berre vil bidra med 23 millionar pund i år i staden for det opphavlege løftet på 154 millionar pund. Det siste beløpet svarer til over 1,7 milliardar kroner.

– Desse kutta kjem til å bli øydeleggjande for kvinner og jenter og familiane deira over heile verda, seier UNFPA i ei fråsegn.

Organisasjonen meiner at han kunne ha hindra rundt 250.000 dødsfall blant gravide kvinner og barn med det beløpet som no blir kutta.

Statsminister Boris Johnson seier han håpar å få forståing for kutta i lys av koronapandemien.

(©NPK)