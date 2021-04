Iranske separatistar erklærer seg ikkje skuldig i terrorsak i Danmark

utenriks

Alle tre er tiltalte for å ha finansiert og oppmoda til terrorisme i Iran med saudiarabisk støtte. Dei risikerer opp til tolv års fengsel viss dei blir kjende skuldige.

Dei tre mennene er i alderen 39 til 50 år og er medlemmer av separatistrørsla Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA). Rørsla kjempar for ein eigen arabisk stat på iransk territorium og blir rekna som ein terrororganisasjon i Iran.

Alle tre har sete i varetekt sidan februar 2020. Ein av dei er dansk statsborgar.

Ifølgje forsvararen til den eine, Gert Dyrn, meiner klienten hans at det dei er tiltalte for, er å rekne som legitim motstand mot eit undertrykkjande regime.

Avviser ikkje fakta

– Dei avviser ikkje at dei har fått pengar frå fleire kjelder, mellom dei Saudi-Arabia, for å hjelpe rørsla og bidra til at dei oppnår det politiske målet sitt, seier Dyrn.

Klienten hans er flyktning frå Iran og har budd i Danmark sidan 2006.

Ifølgje tiltalen har dei tre fått rundt 30 millionar danske kroner, tilsvarande 40 millionar norske kroner, til ASMLA og den væpna fløya i gruppa, melder nyheitsbyrået AFP.

Pengane er overførte via bankkontoar i Austerrike og Dei sameinte arabiske emirata.

– Spionerte for Saudi-Arabia

Dei tre, som har hatt base i Ringsted på Sjælland, er òg tiltalte for å ha spionert på menneske og organisasjonar i Danmark frå 2012 til 2020 på vegner av saudiarabisk etterretning.

– Dette er ei svært alvorleg sak der personar i Danmark har utøvd ulovleg etterretningsverksemd og finansiert og fremja terror i andre land frå Danmark, uttalte statsadvokat Lise-Lotte Nilas då tiltaleavgjerda var klar tidlegare i april.

– Det bør sjølvsagt ikkje skje på dansk jord, og derfor er eg nøgd med at vi kan reise tiltale i saka, la ho til.

(©NPK)