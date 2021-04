Lavrov: Forholdet til USA er verre enn under den kalde krigen

utenriks

Lavrov understrekar i eit TV-intervju at Moskva ønskjer å normalisere forholdet til Washington, men at USA må slutte med å samle sine allierte mot Russland og Kina.

– Under den kalde krigen var spenninga høg og det oppstod ofte krisesituasjonar, men det var òg gjensidig respekt. Det verkar som at det er eit underskot på det no, seier Lavrov.

Tidlegare i april innførte administrasjonen til president Joe Biden sanksjonar mot Russland for å ha blanda seg inn i valet i 2020 og for hacking-verksemd mot føderale etatar. Ti russiske diplomatar vart utviste og andre sanksjonar vart retta mot namngitte selskap og personar.

Russland kalla tiltaket uvennleg og uprovosert og svarte med same mynt. Ti amerikanske diplomatar vart utviste, og åtte tidlegare og noverande tenestemenn vart svartelista.

Lavrov sa i intervjuet at dei er positive til eit møte mellom presidentane Vladimir Putin og Joe Biden, men at dei må vurdere alle aspekta ved initiativet.

(©NPK)