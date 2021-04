Nato-kjelde: Tilbaketrekkinga frå Afghanistan har starta

utenriks

Søndag sa leiaren for dei internasjonale styrkane i Afghanistan, general Scott Miller, at USA og Nato hadde byrja å «jobbe lokalt» for å trekkje soldatane ut av landet.

Det stadfestar ein ikkje-namngitt tenestemann i Nato overfor nyheitsbyrået AFP torsdag.

– Tilbaketrekkinga har starta. Det vil vere ein ryddig, koordinert og handlekraftig prosess, seier Nato-kjelda.

USAs president Joe Biden har sett som mål at amerikanske styrkar skal vere ute av Afghanistan innan 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrepa som førte til Afghanistan-krigen.

Nato medlemsland har vedteke at tilbaketrekkinga skal starte innan 1. mai.

