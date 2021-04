Nato stadfestar at tilbaketrekkinga frå Afghanistan har starta

utenriks

Etter snart 20 år er krigen i Afghanistan i ferd med å bli avslutta frå Nato side.

Søndag sa leiaren for dei internasjonale styrkane i Afghanistan, general Scott Miller, at USA og Nato hadde byrja å «jobbe lokalt» for å trekkje soldatane ut av landet.

Det stadfestar ein ikkje-namngitt tenestemann i Nato overfor nyheitsbyrået AFP torsdag. NTB har vore i kontakt med pressetenesta til Nato, som stadfestar at tilbaketrekkinga har starta.

– Tilbaketrekkinga har starta. Det vil vere ein ryddig, koordinert og målretta prosess, seier ein ikkje-namngitt Natotenestemann i uttalen som også er send til NTB.

USA stadfestar

Det kvite hus stadfestar òg at USA har starta tilbaketrekkinga, fortel Reuters. NTB har vore i kontakt med Forsvarsdepartementet for å få svar på om også dei norske styrkane har starta tilbaketrekkinga, førebels utan å få svar på det.

USAs president Joe Biden har sett som mål at amerikanske styrkar skal vere ute av Afghanistan innan 11. september, som er 20-årsdagen for terrorangrepa som førte til Afghanistan-krigen.

Nato medlemsland har vedteke at tilbaketrekkinga skal starte innan 1. mai. USA inngjekk i fjor ein avtale med Taliban om å trekke seg ut innan 1. mai, og det er uvisst korleis Taliban vil handtere situasjonen når tilbaketrekkinga altså ikkje er fullført innan denne datoen.

– Tryggleiken er topprioritet

Då tilbaketrekkinga vart kjend, sa Noregs forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB at Noreg tek høgd for at Taliban kan komme til å ta opp att angrepa sine mot Nato-styrkane.

Natotenestemannen som uttaler seg om tilbaketrekkinga, legg vekt på at tryggleiken står i høgsetet.

– Tryggleiken til styrkane våre vil vere topprioritet heile vegen, og vi tek alle nødvendige steg for å halde personellet vårt utanfor fare. Så de forstår at vi på dette tidspunktet ikkje vil gå inn på operasjonelle detaljar, inkludert styrketal eller tidslinjer for individuelle nasjonar, seier Natotenestemannen.

Noreg blant dei siste ut

– Alle Taliban-angrep under tilbaketrekkinga vil bli møtt med ein kraftfull reaksjon. Vi planlegg å ha fullført tilbaketrekkinga innan få månader, legg tenestemannen til.

I alt har 9.000 norske soldatar tenestegjort i Afghanistan. Ti av dei har mista livet i krigen. Noreg har no rundt 95 forsvarspersonell i Afghanistan.

Noreg driv mellom anna eit feltsjukehus og opptrening av afghansk antiterrorpoliti ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Desse styrkane vil vere blant dei siste som blir trekte ut av landet, har forsvarssjefen tidlegare sagt.

