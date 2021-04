Nye kampar mellom opprørarar og regjeringsstyrkar i Tsjad

utenriks

Presidenten døydde ifølgje dei militære av skadar han fekk på slagmarka. Sidan har Débys son, Mahamat, teke over som leiar for ein militærjunta. Det har ført til kraftige demonstrasjonar der fleire er drepne.

Samtidig held altså kampane i Kanem-regionen vest i landet fram. Torsdag var det nye trefningar mellom opprørarar og regjeringsstyrkar.

– Vi må halde fram kampen, elles vil dei destabilisere oss, seier general Azem Bermandoa Agouna, talsmann for militærjuntaen.

Ifølgje tryggingskjelder har regjeringsstyrkane gjennomført fleire luftangrep mot opprørarane i gruppa Fact. Gruppa blir leidd av Mahamat Mahadi Ali, ein veteran som tidlegare levde i eksil i Frankrike.

Opprørarane hevdar på si side at dei torsdag skaut ned eit militærhelikopter tilhøyrande regjeringsstyrkane, og at dei tok kontroll over byen Nokou nord i landet.

