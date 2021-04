Rekordpris på kopar

utenriks

Marknadsanalytikarar ser på kopar som eit barometer som seier mykje om tilstanden i verdsøkonomien.

Prisen har vore på veg oppover sidan nyttår etter kvart som den globale økonomien føler at koronakrisa går mot slutten.

Eitt tonn kopar vart torsdag notert til 9.963 dollar i London, etter å ha vore over 10.000 dollar tidlegare på handelsdagen. Sist prisen var over 10.000 dollar, var i februar 2011, men i mars i fjor var han nede i 4.371 dollar etter at viruset ramma økonomien for fullt.

Chile står åleine for over ein tredel av koparproduksjonen i verda, men i desse dagar blir produksjonen trua av streikar og protestar i hamnene og gruvene i landet mot pensjonspolitikken til regjeringa.

(©NPK)