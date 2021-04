Russisk filmfestival stansar film om jakt på homofile

utenriks

Filmen skulle aldri vore på programmet, ifølgje talskvinna til filmfestivalen Irina Pavlova. Ho kom ikkje med noka forklaring på kvifor filmen ikkje skal visast.

Filmen handlar om to skinheads frå Moskva som jaktar homofile. Under filmen blir det derimot klart at dei to mennene har eit kjærleiksforhold med kvarandre.

Filmen tek for seg maskulinitets-krisa og konsekvensane av homofobisk retorikk i statleg medium, ifølgje regissør Vsevolod Galkin.

Han er ifølgje Galkin basert på ei sann historie frå 2016 då fotballfans angreip homofile, bifile og transseksuelle. Særleg fotballfans har protestert mot filmen, fordi dei føler seg mistenkjeleggjorde.

