Skogbrann i California skulle dekkje over drap, ifølgje politiet

Brannen i Salano County i det nordlege California vart starta 18. august på staden der 32 år gamle Priscilla Castro vart funnen død. Ho var meld sakna etter å ha vore på ein date med Victor Serriteno to dagar tidlegare.

– Basert på ein omfattande, åtte månaders etterforsking, trur vi Serriteno medvite starta brannen i eit forsøk på å skjule drapet, seier sheriffen i Solano County, Tom Ferrara.

Serriteno vart arrestert i september for drapet på Castro. Han er no òg sikta for eldspåsetjing og drap på to menn som døydde i brannen.

