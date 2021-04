USA sender koronahjelp til India

utenriks

Den første sendinga med utstyr kjem til den indiske hovudstaden New Delhi torsdag med eit amerikansk militærfly, opplyser Det kvite hus.

I denne sendinga er det 960.000 hurtigtestar som kan avdekkje koronasmitte på 15 minutt, og 100.000 munnbind av N95-standarden som skal brukast av helsepersonell i frontlinja.

Dei neste dagane går det fleire fly frå USA til India.

Totalt vil sendingane ha ein verdi på over 100 millionar dollar og omfatte 1.000 oksygenbehaldarar som kan gjenbrukast, og 1.700 konsentratormaskiner som kan lage oksygen til pasientar frå luft.

USA skal òg sende ingrediensar som skal brukast til å produsere over 20 millionar dosar av AstraZeneca-vaksinen, som enno ikkje er godkjend for bruk i USA.

– På same måte som India sende hjelp til USA då sjukehusa våre var under press i starten på pandemien, er USA fast bestemte på å hjelpe India no som landet treng hjelp, heiter det i uttalen frå Det kvite hus.

(©NPK)